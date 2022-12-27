Ребенок скончался в возрасте 2,5 лет, об этом пишет местный портал Е1.

Мальчик умер в 2009 году от водянки головного мозга. Женщина тяжело пережила смерть сына, а теперь получила сообщение из военкомата на имя Сергея с требованием явиться в призывной пункт 26 января в восемь утра.

Повестку передали не под роспись, а просто бросили в почтовый ящик в дом матери Анастасии.

"Мне позвонила мама с тревожным голосом: я не знаю, как тебе это сказать. Пришла повестка. Я была удивлена: какая повестка? Старший сын проживает со мной, и повестка должна прийти на наш адрес. Но она объяснила, что повестка пришла на Сергея. И тут меня просто накрыло", — рассказала женщина.

Ранее в республике Тува (РФ) родным ликвидированного мобилизованного выдали компенсацию дровами.

Так, Минсельхоз республики Тува отчитался о вручении дров семье погибшего мобилизованного Саяна Монгуша.

«Благодарим за оперативную работу специалистов Кызылского лесничества за оказанную поддержку семье погибшего в виде дровяной древесины», — говорится в сообщении.

Тува, которая является родиной министра обороны Сергея Шойгу, — один из самых малообеспеченных регионов России.

За чертой бедности там живет 34,1% населения.

Напомним, российский военный с черным пакетом заблудился в Мелитополе, видео: "бродил по улице и..."

Также сообщалось, что защитник Змеиного признался, что пережил во время плена.

Кроме того, Politeka сообщала, что в Одесской области мужчина вывозил за границу военнообязанных.