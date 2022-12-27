Ребенок скончался в возрасте 2,5 лет, об этом пишет местный портал Е1.
Мальчик умер в 2009 году от водянки головного мозга. Женщина тяжело пережила смерть сына, а теперь получила сообщение из военкомата на имя Сергея с требованием явиться в призывной пункт 26 января в восемь утра.
Повестку передали не под роспись, а просто бросили в почтовый ящик в дом матери Анастасии.
"Мне позвонила мама с тревожным голосом: я не знаю, как тебе это сказать. Пришла повестка. Я была удивлена: какая повестка? Старший сын проживает со мной, и повестка должна прийти на наш адрес. Но она объяснила, что повестка пришла на Сергея. И тут меня просто накрыло", — рассказала женщина.
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Ранее в республике Тува (РФ) родным ликвидированного мобилизованного выдали компенсацию дровами.
Так, Минсельхоз республики Тува отчитался о вручении дров семье погибшего мобилизованного Саяна Монгуша.
«Благодарим за оперативную работу специалистов Кызылского лесничества за оказанную поддержку семье погибшего в виде дровяной древесины», — говорится в сообщении.
Тува, которая является родиной министра обороны Сергея Шойгу, — один из самых малообеспеченных регионов России.
За чертой бедности там живет 34,1% населения.
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Также сообщалось, что защитник Змеиного признался, что пережил во время плена.
Кроме того, Politeka сообщала, что в Одесской области мужчина вывозил за границу военнообязанных.