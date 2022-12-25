Так, во временно оккупированном Мелитополе произошел курьезный случай с участием российского солдата.

Вояка так называемой "второй армии мира" бродил вдоль проезжей части на улице Ломоносова.

На видео, снятом очевидцем, видно, как российский "мобик" пытается словить попутку, останавливая проезжающие мимо автомобили.

Однако ни местные жители, ни его сослуживцы не проявили желания помочь ему. Доехал ли оккупант до места назначения или нет - остается загадкой.

Ранее пьяные мобилизованные россияне устроили дебош в салоне оптики в Новосибирске.

российские военные попросили принести им пакет и сложить в него алкоголь.

Один из мобилизованных уселся на детский стул и сломал его, а также зацепил стойку для очков.

Конфликт произошел, когда работники попросили его оплатить нанесенный магазину ущерб.

Мужчины обступили продавца и замахивались по нему оборудованием.

А его "друг" с бутылкой водки в правой руке добавил: "Я тебе сейчас бошку разобью".

Сотрудники салона вызвали полицию и написали заявление.

Также сообщалось, что Залужный высказался относительно новой большой волны мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы возможные сроки новой атаки дронами и ракетами, чтобы оставить украинцев без света.

Напомним также, что в россии могут объявить всеобщую мобилизацию.