На оккупированных территориях родным шахтеров, которых россияне бросили на войну, помощь выдали в мусорных пакетах.

Так, российские оккупанты проводят незаконную мобилизацию на временно оккупированных территориях.

В Донецкой области родным погибших выдали "помощь", запечатлив момент торжественного вручения на видео для российских пропагандистов.

На видео можно увидеть, как вдовы, получающие "бесценную" помощь от России: крупу и тушенку.

Продукты выдали в мусорных пакетах.

Ранее мэр Благовещенска (РФ) подарил подростку, старший брат которого погиб на войне в Украине, билеты в аквапарк.

Погибшего военнослужащего зовут Александр, он был единственным опекуном 14-летнего Игоря.

Российский мєр не уточнил, как именно погибший военнослужащий оказался на войне.

Согласно положению о мобилизации в рф, опекуны или попечители несовершеннолетних родных братьев и сестер имеют право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, "свежемобилизованным" выдают форму, снятую с погибших россиян: "находят в карманах...".

Также сообщалось, что в россии матерям погибших "мобиков" торжественно вручили полотенца и открытки: "подарки, которые заслужили".

Кроме того, Politek.net писала, что коллаборанты с семьями убегают из оккупированной Запорожчины, что известно: "Как крысы с корабля".