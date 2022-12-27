Так, российские оккупанты проводят незаконную мобилизацию на временно оккупированных территориях.
В Донецкой области родным погибших выдали "помощь", запечатлив момент торжественного вручения на видео для российских пропагандистов.
На видео можно увидеть, как вдовы, получающие "бесценную" помощь от России: крупу и тушенку.
Продукты выдали в мусорных пакетах.
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Ранее мэр Благовещенска (РФ) подарил подростку, старший брат которого погиб на войне в Украине, билеты в аквапарк.
Погибшего военнослужащего зовут Александр, он был единственным опекуном 14-летнего Игоря.
Российский мєр не уточнил, как именно погибший военнослужащий оказался на войне.
Согласно положению о мобилизации в рф, опекуны или попечители несовершеннолетних родных братьев и сестер имеют право на отсрочку от мобилизации.
Напомним, "свежемобилизованным" выдают форму, снятую с погибших россиян: "находят в карманах...".
Также сообщалось, что в россии матерям погибших "мобиков" торжественно вручили полотенца и открытки: "подарки, которые заслужили".
Кроме того, Politek.net писала, что коллаборанты с семьями убегают из оккупированной Запорожчины, что известно: "Как крысы с корабля".