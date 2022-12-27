В Подмосковье пенсионерку силой вышвырнули из автобуса после того, как она сказала, что «в армии РФ все разворовано».

Как сообщает телеграм-канал "Астра", женщина спорила с другой пассажиркой о войне в Украине.

«Куда вы суётесь, которые в галошах пошли воевать? В резиновых сапогах и танки на табуретах (не разборчиво, — прим. ред). Все разворовано! <…> Это империя такая».

После этой фразы неизвестный мужчина схватил пожилую женщину за шиворот и поволок по полу автобуса.

Затем он силой выкинул пенсионерку из транспорта на землю. Никто из пассажиров полного автобуса его не остановил.

Ранее в республике Тува (РФ) родным ликвидированного мобилизованного выдали компенсацию дровами.

Так, Минсельхоз республики Тува отчитался о вручении дров семье погибшего мобилизованного Саяна Монгуша.

«Благодарим за оперативную работу специалистов Кызылского лесничества за оказанную поддержку семье погибшего в виде дровяной древесины», — говорится в сообщении.

Тува, которая является родиной министра обороны Сергея Шойгу, — один из самых малообеспеченных регионов России.

За чертой бедности там живет 34,1% населения.

Напомним, в "ДНР" вдовам "мобиков" вручили гуманитарку в черных пакетах: видео "помощи" от РФ.

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