Об этом 26 декабря сообщают российские телеграм-каналы.
Отмечается, что один из Ми-8 был замечен над зданием ФСБ РФ. В общем, по словам москвичей, они видели по меньшей мере четыре вертолета.
"Над центром столицы Мо***ра летают вертолеты. Было не менее четырех Ми-8, говорят москвичи. Один из них замечен в районе здания ФСБ", — написал украинский журналист Цаплиенко.
Причины такой авиактивности в Москве неизвестны. Официальной информации пока нет.
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Ранее в российской столице вспыхнул пожар.
Как сообщают российские СМИ, пламя возникло в гаражных боксах, расположенных на территории военной части в столичном Восточном административном округе.
Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. На место ЧП съехалось около десятка пожарных расчетов.
О пострадавших и погибших пока не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцы гибнут, пытаясь попасть в Румынию.
Также сообщалось, что защитник Змеиного признался, что пережил во время плена.
Кроме того, Politeka сообщала, что в Одесской области мужчина вывозил за границу военнообязанных.