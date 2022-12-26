Об этом 26 декабря сообщают российские телеграм-каналы.

Отмечается, что один из Ми-8 был замечен над зданием ФСБ РФ. В общем, по словам москвичей, они видели по меньшей мере четыре вертолета.

"Над центром столицы Мо***ра летают вертолеты. Было не менее четырех Ми-8, говорят москвичи. Один из них замечен в районе здания ФСБ", — написал украинский журналист Цаплиенко.

Причины такой авиактивности в Москве неизвестны. Официальной информации пока нет.

Ранее в российской столице вспыхнул пожар.

Как сообщают российские СМИ, пламя возникло в гаражных боксах, расположенных на территории военной части в столичном Восточном административном округе.

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. На место ЧП съехалось около десятка пожарных расчетов.

О пострадавших и погибших пока не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы гибнут, пытаясь попасть в Румынию.

Также сообщалось, что защитник Змеиного признался, что пережил во время плена.

Кроме того, Politeka сообщала, что в Одесской области мужчина вывозил за границу военнообязанных.