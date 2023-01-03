Даже слабые магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей, в том числе пожилых и метеозависимых.

Как сообщает сайт отслеживания космической погоды Spaceweather, в среду, 4 января, Землю накроет первая в 2023 году магнитная буря. Она будет слабой – категории G1.

О магнитной буре на этой неделе предупреждает и сайт Gismeteo, однако там ее прогнозируют на четверг, 5 января.

4, 6 и 7 января ожидаются незначительное повышение геомагнитного поля.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды на ближайшую неделю - уже с 4 января в Украину придут сильные морозы.

До конца недели Украину засыплет снегом и ударят 20-градусные морозы , сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

С 4 января по всей стране ожидается резкое похолодание с дождями и мокрым снегом.

С 6 января температура воздуха существенно упадет в северо-восточных областях, ночью вплоть до минус 17-20 градусов.

На западе Украины будет несколько теплее минус 10-13 градусов.

На остальной территории температура будет колебаться в пределах 10-16 градусов мороза, прогнозирует Щедрин.

Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака, которым сказочно повезет к Новому году: неделя будет успешной.

Как сообщала Politeka, для украинцев возросли выплаты больничных: сколько теперь платят за один день.

Также Politeka писала, что перерасчет платежек за горячую воду и отопление во время отключений: украинцам рассказали, как платить меньше.