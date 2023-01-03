В Черкасской области по материалам СБУ осужден сторонник России - он распространял прокремлевскую пропаганду и открыто поддерживал враждебные действия оккупантов.
Кроме того сообщается, что он намеревался присоединиться к отряду особого назначения "ахмат" (больше известного как ОМОН) росгвардии в чеченской республике.
По данным следствия, в июле прошлого года житель Северодонецка переехал в Черкасскую область под видом переселенца с востока.
Находясь в месте жительства временно перемещенных лиц, он начал активную российскую пропаганду.
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Злоумышленник открыто поддерживал полномасштабное вторжение, утверждая, что именно силы ВСУ уничтожают города востока.
Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Ранее, 14 декабря стало известно, что СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.
Правоохранители сообщают, что на территории епархий обнаружили российские паспорта, георгиевские ленты, символику запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" патриарха РПЦ Кирилла по распространению вражеской пропаганды через верующих.
Кроме этого, обнаружены склады с прокремлевской литературой, в том числе авторства идеолога рашизма Ивана Ильина.
Напомним, Ломаченко похвастался службой с попавшим под санкции митрополитом УПЦ МП.
Также сообщалось об обысках СБУ в храмах УПЦ МП.
Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП – что нашли во время обысков.