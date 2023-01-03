Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.
Полиция за последние двое суток получила 19 жалоб о запуске салютов. Об этом сказала спикер полиции Киева спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.
Накануне около полуночи в столичную полицию поступило несколько сообщений от местных жителей, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты.
Полицейские установили, что фейерверки запускали во дворе дома на улице Константиновской.
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С места происшествия следователи изъяли использованную пусковую установку, а также установили предполагаемого подозреваемого и провели в его квартире обыск.
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Ранее сообщалось, что во многих регионах Украины официально запрещено использовать салюты, фейерверки и петарды.
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Решения о запрете использования пиротехнических изделий в период праздников приняло большинство военных администраций.
"Давайте будем более ответственными не только из-за закона, а еще и из уважения к другим. Многих эти петарды или салюты могут сильно напугать, как минимум. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому реагировать будем соответственно", – заявил Белошицкий.
Напомним, также сообщалось, планируется ли эвакуция жителей городов в случае полного блэкаута.
Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.
Также напомним, что ситуация в энергетике изменилась – "Укрэнерго" сообщило обнадеживающие новости.