В Киеве задержали киевлянина, который в новогоднюю ночь запускал фейерверки на Подоле.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

Полиция за последние двое суток получила 19 жалоб о запуске салютов. Об этом сказала спикер полиции Киева спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Накануне около полуночи в столичную полицию поступило несколько сообщений от местных жителей, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты.

Полицейские установили, что фейерверки запускали во дворе дома на улице Константиновской.

С места происшествия следователи изъяли использованную пусковую установку, а также установили предполагаемого подозреваемого и провели в его квартире обыск.

47-летний киевлянин задержан - ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что во многих регионах Украины официально запрещено использовать салюты, фейерверки и петарды.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Решения о запрете использования пиротехнических изделий в период праздников приняло большинство военных администраций.

"Давайте будем более ответственными не только из-за закона, а еще и из уважения к другим. Многих эти петарды или салюты могут сильно напугать, как минимум. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому реагировать будем соответственно", – заявил Белошицкий.

Напомним, также сообщалось, планируется ли эвакуция жителей городов в случае полного блэкаута.

Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.

Также напомним, что ситуация в энергетике изменилась – "Укрэнерго" сообщило обнадеживающие новости.