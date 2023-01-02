Народный артист России Валерий Меладзе во время одного из новогодних корпоративов сказал: «Героям слава» в ответ на приветствие «Слава Украине».

Валерий Меладзе открыто высказал свою позицию относительно войны в Украине, которую развязала Россия. На новогоднем корпоративе один из гостей попросил передать привет жене Вере.

Артист это сделал, подняв бокал с крепким алкоголем. Позже один из гостей на корпоративе сказал: "Слава Украине" и Валерий Меладзе ответил.

"Героям слава!", - сказал он.

Певец, судя по всему, не хотел, чтобы его слова услышали все в зале, поэтому во время ответа Меладзе отвел микрофон в сторону, а после этого оглянулся по сторонам.

Стоит отметить, что Валерий Меладзе 24 февраля записал видеообращение на личной странице в Instagram, в котором сказал, что "сегодня произошло то, что не должно было происходить никогда". Он призвал прекратить войну и сесть за стол переговоров.

Поэтому в России начали отменять его запланированные концерты, а вместо него анонсировать выступления артистов, поддержавших войну.

Напомним, минувшей ночью Украина пережила новую атаку.

Также сообщалось, что пока в Украину летели ракеты Таисия Повалий развлекала россиян.

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