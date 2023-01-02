Валерий Меладзе открыто высказал свою позицию относительно войны в Украине, которую развязала Россия. На новогоднем корпоративе один из гостей попросил передать привет жене Вере.
Артист это сделал, подняв бокал с крепким алкоголем. Позже один из гостей на корпоративе сказал: "Слава Украине" и Валерий Меладзе ответил.
"Героям слава!", - сказал он.
Певец, судя по всему, не хотел, чтобы его слова услышали все в зале, поэтому во время ответа Меладзе отвел микрофон в сторону, а после этого оглянулся по сторонам.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Рухнули на пляж: появились кадры с места масштабной авиакатастрофы
"Ничего святого": Лорак после новогоднего обстрела внезапно вспомнила про брата и заговорила на украинском
Бесплатно: после 1 января можно обменять старые лампочки на светодиодные, как и где
Известная тарологиня поразила пророчеством для Крыма на 2023 год: "Конкретно идет подготовка"
Стоит отметить, что Валерий Меладзе 24 февраля записал видеообращение на личной странице в Instagram, в котором сказал, что "сегодня произошло то, что не должно было происходить никогда". Он призвал прекратить войну и сесть за стол переговоров.
Поэтому в России начали отменять его запланированные концерты, а вместо него анонсировать выступления артистов, поддержавших войну.
Напомним, минувшей ночью Украина пережила новую атаку.
Также сообщалось, что пока в Украину летели ракеты Таисия Повалий развлекала россиян.
Кроме того, Politeka.net писала, что после взрывов на аэродроме в Воронеже у россиян началась паника.