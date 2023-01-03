До конца недели Украину засыплет снегом и ударят 20-градусные морозы , сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.
С 4 января по всей стране ожидается резкое похолодание с дождями и мокрым снегом.
С 6 января температура воздуха существенно упадет в северо-восточных областях, ночью вплоть до минус 17-20 градусов.
На западе Украины будет несколько теплее минус 10-13 градусов.
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На остальной территории температура будет колебаться в пределах 10-16 градусов мороза, прогнозирует Щедрин.
Синоптики отмечают, что абсолютный минимум температуры в январе в Украине был 23-37 градусов мороза, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и в Карпатах 38-39,9 градуса мороза, Черкасской и Луганской областей 40-41.9 градусов.
Абсолютный максимум температуры 10-18 градусов тепла, в Крыму до 21 градуса тепла, в Черниговской, Сумской областях и на высокогорье Карпат местами 8-9 градусов тепла.
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