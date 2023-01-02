В ряде случаев следует заблокировать карту "ПриватБанка", ведь в противном случае кто-то может снять деньги. Об этом сообщает портал itech.co.ua.
В первую очередь к такой мере следует прибегать, если вы потеряли банковскую карточку или телефон.
Если ваша карта застряла в банкомате ПриватБанка - ее немедленно нужно заблокировать через Приват24.
Она в любое время может «выехать» и есть огромная веростность, что ее заберут мошенники. После этого они смогут получить доступ к ней и снять средства.
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Кроме того, мы не застрахованы от разных случаев мошенничества. Бывает, что на ваш номер приходят странные СМС, в которых вам будут сообщать о странной активности на счету и изменении пин-кода.
Часто расчет аферистов в том, что вы перейдете по ссылке, после чего они получат доступ к телефону и другой информации.
Напомним о счетах и отключение света: в "Нафтогазе" сообщили важную информацию относительно платежек.
Также сообщалось, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.
Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.