В ряде случаев следует заблокировать карту "ПриватБанка", ведь в противном случае кто-то может снять деньги. Об этом сообщает портал itech.co.ua.

В первую очередь к такой мере следует прибегать, если вы потеряли банковскую карточку или телефон.

Если ваша карта застряла в банкомате ПриватБанка - ее немедленно нужно заблокировать через Приват24.

Приват24, ПриватБанк

Она в любое время может «выехать» и есть огромная веростность, что ее заберут мошенники. После этого они смогут получить доступ к ней и снять средства.

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ПриватБанк

Кроме того, мы не застрахованы от разных случаев мошенничества. Бывает, что на ваш номер приходят странные СМС, в которых вам будут сообщать о странной активности на счету и изменении пин-кода.

Часто расчет аферистов в том, что вы перейдете по ссылке, после чего они получат доступ к телефону и другой информации.

Напомним о счетах и отключение света: в "Нафтогазе" сообщили важную информацию относительно платежек.

Также сообщалось, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.