Такой прогноз, как пишет Politeka.net, в ходе брифинга озвучил глава НБУ Андрей Пышный.
Глава Нацбанка отметил, что они уже видят ускорение инфляции.
"По нашим оценкам, дефицит электроэнергии усилит инфляционное давление на 1-2 процентных пункта в 2023 году", - пояснил Пышный.
Окончательные цифры будут зависеть от развития ситуации.
В НБУ прогнозируют, что в результате дефицита электроэнергии возрастет себестоимость продукции – ведь люди используют генераторы. Что приводит в том числе к дополнительным затратам на топливо.
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Добавим, что тем временем бизнес продолжает адаптироваться к постоянным отключениям электроэнергии. Это, в том числе, привело и к изменению ассортимента на полках продуктовых магазинов.
Так, в супермаркетах стало меньше продуктов, которые быстро портятся – рыбы, молочной продуктов, вареников, пельменей и других замороженных полуфабрикатов.
Эксперты отмечают, что сложная ситуация на фермах и комплексах по выращиванию крупного рогатого скота, а также на птицефабриках.
Это может сказаться на предложении мяса, молока и яиц.
Рынок овощей также оказался под ударом, ведь зимой электроэнергия используется для хранения продукции и ее выращивания в теплицах.
Аграрии предполагают, что до конца зимы цены на овощи могут вырасти на 15%.
Напомним, в Украине изменились цены на гречку.
Также сообщалось, что в НБУ сказали неутешительную новость относительно обмена валют.
Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.