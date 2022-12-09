Массированные ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в том числе приведут к ускорению инфляции.

Такой прогноз, как пишет Politeka.net, в ходе брифинга озвучил глава НБУ Андрей Пышный.

Глава Нацбанка отметил, что они уже видят ускорение инфляции.

"По нашим оценкам, дефицит электроэнергии усилит инфляционное давление на 1-2 процентных пункта в 2023 году", - пояснил Пышный.

Окончательные цифры будут зависеть от развития ситуации.

В НБУ прогнозируют, что в результате дефицита электроэнергии возрастет себестоимость продукции – ведь люди используют генераторы. Что приводит в том числе к дополнительным затратам на топливо.

Добавим, что тем временем бизнес продолжает адаптироваться к постоянным отключениям электроэнергии. Это, в том числе, привело и к изменению ассортимента на полках продуктовых магазинов.

Так, в супермаркетах стало меньше продуктов, которые быстро портятся – рыбы, молочной продуктов, вареников, пельменей и других замороженных полуфабрикатов.

Эксперты отмечают, что сложная ситуация на фермах и комплексах по выращиванию крупного рогатого скота, а также на птицефабриках.

Это может сказаться на предложении мяса, молока и яиц.

Рынок овощей также оказался под ударом, ведь зимой электроэнергия используется для хранения продукции и ее выращивания в теплицах.

Аграрии предполагают, что до конца зимы цены на овощи могут вырасти на 15%.

Напомним, в Украине изменились цены на гречку.

Также сообщалось, что в НБУ сказали неутешительную новость относительно обмена валют.

Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.