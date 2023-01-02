Какой будет погода в первый месяц 2023 года - синоптики дали прогноз на январь.

Погода в январе будет без сильных морозов и снегопадов. Как сообщает Укргидрометцентр, в январе 2023 средняя температура в Украине прогнозируется в пределах 0-5 градусов мороза.

«Средняя месячная температура ожидается 0-5° мороза, в Крыму 1-2° тепла, что на 1-1,5° выше нормы, в восточных и северо-восточных областях – близко к норме», – говорится в сообщении.

Количество осадков ожидается 28-62 мм, в горных районах Закарпатья и Крыма 77-79 мм, что в пределах нормы (80-120%).

Синоптики отмечают, что абсолютный минимум температуры в январе в Украине был 23-37 градусов мороза, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и в Карпатах 38-39,9 градуса мороза, Черкасской и Луганской областей 40-41.9 градусов.

Абсолютный максимум температуры 10-18 градусов тепла, в Крыму до 21 градуса тепла, в Черниговской, Сумской областях и на высокогорье Карпат местами 8-9 градусов тепла.

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