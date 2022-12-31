В Дарницком районе Киева во дворе дома запустили фейерверки - что грозит злоумышленникам.

Так, согласно решению военной администрации города Киева, использование каких-либо пиротехнических изделий в период действия военного положения запрещено.

Получив уведомления от местных жителей, на место происшествия прибыл наряд патрульных полицейских.

«До приезда правоохранителей нарушители скрылись. В настоящее время полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению и задержанию причастных к нарушению лиц», - отметили в полиции.

Так, отмечается, что по указанному факту дознавателями Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

«Злоумышленникам грозит штраф от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что во многих регионах Украины официально запрещено использовать салюты, фейерверки и петарды.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Решения о запрете использования пиротехнических изделий в период праздников приняло большинство военных администраций.

"Думаю, что в ближайшие дни запрет будет действовать по всем областям. Ответственность есть и даже по нескольким статьям КУоАП. Но давайте будем более ответственными не только из-за закона, а еще и из уважения к другим. Многих эти петарды или салюты могут сильно напугать, как минимум. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому реагировать будем соответственно", – заявил Белошицкий.

Напомним, также сообщалось, планируется ли эвакуция жителей городов в случае полного блэкаута.

Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.

Также напомним, что ситуация в энергетике изменилась – "Укрэнерго" сообщило обнадеживающие новости.