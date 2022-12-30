Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам накануне 2023 года.
Обращение опубликовано в телеграмм-канале.
"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне.
На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет вкус слез и цвет крови.
Однако нам хватит сил одолеть врага.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Украинцы выбрали дату Рождества, результаты опроса: "Давайте еще избавимся 8 марта, 1 и 9 мая"
"Перекрыты обе полосы": куски машин разбрасывало по дороге после серьезного ДТП, фото
Анита Луценко из "Зважені та щасливі" неожиданно высказалась об украинском языке: "Ну скажем честно..."
Мужа Каменских Потапа ошарашила кончина известного певца: "Ушла эпоха"
В борьбе появляется Нация.
Пусть вас, родные, хранит Господь!
Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для россии!
Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех, кто молится, верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу - с Новым Годом и Рождеством Христовым! - поздравил украинцев Валерий Залужный.
Напомним также, что 29 декабря оккупанты нанесли новый удар по энергосистеме.
В Минобороны после новой атаки оккупантов рассказали о "тайном оружии".
Также Politeka.net писала, что в результате атаки в Киеве почти ничего не осталось от жилого дома.