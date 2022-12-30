Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам накануне 2023 года.

Обращение опубликовано в телеграмм-канале.

"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне.

На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет вкус слез и цвет крови.

Однако нам хватит сил одолеть врага.

В борьбе появляется Нация.

Пусть вас, родные, хранит Господь!

Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для россии!

Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех, кто молится, верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу - с Новым Годом и Рождеством Христовым! - поздравил украинцев Валерий Залужный.

Напомним также, что 29 декабря оккупанты нанесли новый удар по энергосистеме.

В Минобороны после новой атаки оккупантов рассказали о "тайном оружии".

Также Politeka.net писала, что в результате атаки в Киеве почти ничего не осталось от жилого дома.