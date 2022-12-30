Российские оккупанты "причислили" похищенного в Херсоне енота в захваченное учебное заведение во временно оккупированном Мелитополе.

Об этом заявил ставленник российских оккупантов, так называемый ректор учебного заведения Андрей Чуйков.

Коллаборант рассказал, что животное "подало заявление" на поступление на факультеты "Лесное дело" и "Специализированный факультет информационной безопасности".

"В МГУ имени Антона Макаренко новый курсант — енот Херсон… от него поступило заявление на принятие в наш университет", — сообщается на канале университета.

В четверг, 29 декабря, Чуйков подписал приказ о зачислении енота на факультет "Информационной безопасности" с постановкой "на все виды обеспечения".

"Господи, какой цирк. У них никаких успехов на фронте, поэтому пытаются медийно сыграть на украденном еноте";

"Наш енот -агент влияния! Он еще пуйла минусное!";

"А вы заметили, как после похищения енота начали взрываться склады и аэродромы на россии? Итак!";

"Бедное животное. Таскают его везде и даже не хватает мозгов понять, как енот это переносит";

"Теперь ребята знают, куда попасть... Спасибо Еноту", - комментируют в сети.

Напомним, обновлены графики отключения света, что надо знать: "Уже с сегодняшнего дня".

Также сообщалось, что минувшей ночью Киев и Киевскую область вновь атаковали "Шахеды".

Кроме того, Politeka.net писала, что в результате атаки 29 декабря в руины превратился жилой дом.