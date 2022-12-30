Россиянин, проживавший в Харькове, призвал жертвовать средства на российскую оккупационную армию.
Об этом сообщает пресс- служба Офиса генпрокурора в Telegram.
Прокуроры доказали, что гражданин РФ, который имеет вид на постоянное проживание на территории Украины и более десяти лет проживает в Харькове, поддерживал вражескую армию.
В марте 2022 года он отправлял своим знакомым сообщения из российских Telegram-каналов, где содержались призывы к сбору средств на нужды военных РФ.
“В сообщениях указывалась карточка российского банка, на которую можно было перечислять средства для оккупантов. В тексте содержалось оправдание российской вооруженной агрессии против Украины”, – говорится в сообщении.
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Мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, на судебном заседании осужденный признал свою вину и "искренне раскаялся".
Напомним также, что 29 декабря оккупанты нанесли новый удар по энергосистеме.
В Минобороны после новой атаки оккупантов рассказали о "тайном оружии".
Также Politeka.net писала, что в результате атаки в Киеве почти ничего не осталось от жилого дома.