Россиянин, проживавший в Харькове, призвал жертвовать средства на российскую оккупационную армию.

Об этом сообщает пресс- служба Офиса генпрокурора в Telegram.

Прокуроры доказали, что гражданин РФ, который имеет вид на постоянное проживание на территории Украины и более десяти лет проживает в Харькове, поддерживал вражескую армию.

В марте 2022 года он отправлял своим знакомым сообщения из российских Telegram-каналов, где содержались призывы к сбору средств на нужды военных РФ.

“В сообщениях указывалась карточка российского банка, на которую можно было перечислять средства для оккупантов. В тексте содержалось оправдание российской вооруженной агрессии против Украины”, – говорится в сообщении.

Мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, на судебном заседании осужденный признал свою вину и "искренне раскаялся".

Напомним также, что 29 декабря оккупанты нанесли новый удар по энергосистеме.

В Минобороны после новой атаки оккупантов рассказали о "тайном оружии".

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