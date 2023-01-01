Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Так, в Дії запустили тестирование еще двух услуг – заявки на замену водительского удостоверения и получения выписки о несудимости.
"Теперь, если сменили фамилию или потеряли водительское, не нужно ехать в сервисный центр МВД. Заказывайте новый документ в Дії", – отметил Федоров.
Кроме того, чиновник напомнил, что украинцы могут вообще не получать пластиковое удостоверение, а пользоваться только цифровым.
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Это предусмотрено постановлением Кабмина, которое вступило в силу 14 декабря.
Документ позволяет использовать только электронный документ в приложении Дія – без пластикового аналога.
Пластиковую карту можно заказать дополнительно по желанию.
"Оно понадобится, например, для вождения автомобиля за границей", – объяснил Федоров.
Напомним, также сообщалось, планируется ли эвакуция жителей городов в случае полного блэкаута.
Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.
Также напомним, что ситуация в энергетике изменилась – "Укрэнерго" сообщило обнадеживающие новости.