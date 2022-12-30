Местные телеграм-каналы сообщают о поражении неопознанного объекта.
В разных районах города слышны громкие звуки.
По предварительной информации, работает ПВО.
"Очень громко, РАБОТАЕТ ПВО! Без паники", - пишут в местных пабликах.
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Ранее сообщалось, что в ночь на 30 декабря враг снова атаковал украинскую столицу иранскими дронами-камикадзе.
После ракетного обстрела 29 декабря, не принесшего результаты, оккупанты атаковали Киев иранскими БПЛА «Shahed».
«В воздушном пространстве Киева было зафиксировано 5 вражеских беспилотников. Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей», - сообщают в КМВА.
Один из баражирующих боеприпасов Shahed попал в административное здание в Голосеевском районе столицы.
В результате здание было частично разрушено, а в жилом доме рядом повреждение окон.
К счастью, сейчас о пострадавших не сообщается.
О ночной атаке также сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
«Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отразили беспилотники. Предварительно попаданий нет. На местах сбития работают экстренные службы», - рассказал он.
Напомним, жертвами ракетной атаки 29 декабря стали три человека.
Еще шестеро, в том числе один ребенок, ранены.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Напомним также, что 29 декабря оккупанты нанесли новый удар по энергосистеме.
В Минобороны после новой атаки оккупантов рассказали о "тайном оружии".
Также Politeka.net писала, что в результате атаки в Киеве почти ничего не осталось от жилого дома.