Во временно оккупированном Севастополе с самого утра раздаются взрывы.

Местные телеграм-каналы сообщают о поражении неопознанного объекта.

В разных районах города слышны громкие звуки.

По предварительной информации, работает ПВО.

"Очень громко, РАБОТАЕТ ПВО! Без паники", - пишут в местных пабликах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 декабря враг снова атаковал украинскую столицу иранскими дронами-камикадзе.

После ракетного обстрела 29 декабря, не принесшего результаты, оккупанты атаковали Киев иранскими БПЛА «Shahed».

«В воздушном пространстве Киева было зафиксировано 5 вражеских беспилотников. Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей», - сообщают в КМВА.

Один из баражирующих боеприпасов Shahed попал в административное здание в Голосеевском районе столицы.

В результате здание было частично разрушено, а в жилом доме рядом повреждение окон.

К счастью, сейчас о пострадавших не сообщается.

О ночной атаке также сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

«Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отразили беспилотники. Предварительно попаданий нет. На местах сбития работают экстренные службы», - рассказал он.

Напомним, жертвами ракетной атаки 29 декабря стали три человека.

Еще шестеро, в том числе один ребенок, ранены.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Напомним также, что 29 декабря оккупанты нанесли новый удар по энергосистеме.

В Минобороны после новой атаки оккупантов рассказали о "тайном оружии".

Также Politeka.net писала, что в результате атаки в Киеве почти ничего не осталось от жилого дома.