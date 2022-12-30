Женщина, поддерживая захватчиков, вступила в ряды оккупационной администрации России и агитировала за страну-агрессора.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ, бывшая глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона после захвата города сотрудничала с захватчиками и получила должность в оккупационной администрации России.

Ее назначили главой «отдела кадров» в созданной агрессором «исправительной колонии».

На этой должности женщина агитировала херсонцев поддержать страну-агрессора и присоединиться к рядам карательного учреждения. За это она обещала "кресла" в оккупационном органе и лояльность россиян.

СБУ задокументировали преступные действия коллаборантки и объявили в розыск.

«После увольнения Херсона фигурантка, осознавая неотвратимость наказания, добровольно явилась в суд», - рассказали в СБУ.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, в марте текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборантах, предусматривающий уголовную ответственность за сотрудничество с властями РФ.

Максимальное наказание составляет до 15 лет.

Также предусмотрен запрет на занятие государственных должностей или должностей в местных органах власти на 15 лет и другие взыскания, например ликвидация юридических лиц.

Также сообщалось, что предатель Украины рванула в ЕС, но все закончилось для нее плохо.

Кроме того, Politeka.net писала, что опубликована переписка Гиркина с информатором, который следил за ВСУ.

Напомним также, сколько лет получил предатель, раскрывавший расположение бомбоубежищ.