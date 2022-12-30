Как пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ, бывшая глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона после захвата города сотрудничала с захватчиками и получила должность в оккупационной администрации России.
Ее назначили главой «отдела кадров» в созданной агрессором «исправительной колонии».
На этой должности женщина агитировала херсонцев поддержать страну-агрессора и присоединиться к рядам карательного учреждения. За это она обещала "кресла" в оккупационном органе и лояльность россиян.
СБУ задокументировали преступные действия коллаборантки и объявили в розыск.
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«После увольнения Херсона фигурантка, осознавая неотвратимость наказания, добровольно явилась в суд», - рассказали в СБУ.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время в рамках уголовного производства по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.
Напомним, в марте текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборантах, предусматривающий уголовную ответственность за сотрудничество с властями РФ.
Максимальное наказание составляет до 15 лет.
Также предусмотрен запрет на занятие государственных должностей или должностей в местных органах власти на 15 лет и другие взыскания, например ликвидация юридических лиц.
Также сообщалось, что предатель Украины рванула в ЕС, но все закончилось для нее плохо.
Кроме того, Politeka.net писала, что опубликована переписка Гиркина с информатором, который следил за ВСУ.
Напомним также, сколько лет получил предатель, раскрывавший расположение бомбоубежищ.