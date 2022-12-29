Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора, у суді доведено, що у лютому 2022 року чоловік виконував прохання знайомої – учасниці незаконного збройного формування.

Так він збирав та через месенджер передавав їй детальну інформацію про розташування бомбосховищ, протитанкових й інших загороджувальних споруд у Краматорську.

У березні поточного року його затримали правоохоронці.

«За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом чоловіку ухвалено вирок за сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі», - повідомили в Офісі Генпрокуратури.

Однак деякі українці незадоволені таким вироком і висловлюють впевненість, що 11 років – це замало:

«Через таке падло скільки пішли у вічність людей», «Мало!», «Всього 11 років ?! Що це за правосуддя?!», «Думаю, що не довго він там проживе!».

Нагадаємо, раніше повідомлялось, скільки років отримала українка, яка допомогала окупантам на Херсонщині, потім переїхала на контрольвану росіянами територію, а згодом вирішила поїхати до дочки в ЄС, де її і затримали.

Також повідомлялося, що зрадниці підказували окупантам, як бомбити пологові будинки та школи.

Крім того, Politeka.net писала, що рідний брат відомого зрадника України після суду записав відеозвернення із проханням про допомогу.