Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, в суде доказано, что в феврале 2022 года мужчина выполнял просьбу знакомой – участницы незаконного вооруженного формирования.
Так, он собирал и через мессенджер передавал ей подробную информацию о расположении бомбоубежищ, противотанковых и других заградительных сооружений в Краматорске.
В марте этого года его задержали правоохранители.
«При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры судом мужчине вынесен приговор за содействие деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы», - сообщили в Офисе Генпрокуратуры.
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Однако некоторые украинцы недовольны таким приговором и выражают уверенность, что 11 лет – это мало:
«Из-за такого падла сколько ушли в вечность людей», «Мало!», «Всего 11 лет?! Что это за правосудие?!», «Думаю, что не долго он там проживет!».
Напомним, ранее сообщалось, сколько лет получила украинка, которая помогала оккупантам в Херсонской области, затем переехала на контролируемую россиянами территорию, а впоследствии решила поехать к дочери в ЕС, где ее и задержали.
Также сообщалось, что предательницы подсказывали оккупантам, как бомбить роддома и школы.
Кроме того, Politeka.net писала, что родной брат известного предателя Украины после суда записал видеообращение с просьбой о помощи.