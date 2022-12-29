Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, в суде доказано, что в феврале 2022 года мужчина выполнял просьбу знакомой – участницы незаконного вооруженного формирования.

Так, он собирал и через мессенджер передавал ей подробную информацию о расположении бомбоубежищ, противотанковых и других заградительных сооружений в Краматорске.

В марте этого года его задержали правоохранители.

«При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры судом мужчине вынесен приговор за содействие деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы», - сообщили в Офисе Генпрокуратуры.

Однако некоторые украинцы недовольны таким приговором и выражают уверенность, что 11 лет – это мало:

«Из-за такого падла сколько ушли в вечность людей», «Мало!», «Всего 11 лет?! Что это за правосудие?!», «Думаю, что не долго он там проживет!».

Напомним, ранее сообщалось, сколько лет получила украинка, которая помогала оккупантам в Херсонской области, затем переехала на контролируемую россиянами территорию, а впоследствии решила поехать к дочери в ЕС, где ее и задержали.

Также сообщалось, что предательницы подсказывали оккупантам, как бомбить роддома и школы.

Кроме того, Politeka.net писала, что родной брат известного предателя Украины после суда записал видеообращение с просьбой о помощи.