Їхала до дочки: зрадниця України рвонула до ЄС, але все закінчилося для неї погано

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на так звану «главу адміністрації» окупаційної влади Снігурівського району Юрія Барбашова, жінка поїхала до Латвії, бажаючи відвідати доньку.

До цього «помічниця голови однієї із сільрад» співпрацювала з росією та евакуювалася з підконтрольної Україні частини регіону.

«Одна з помічниць глав сільрад, що евакуювалися з нами, Лариса Котляр, побула деякий час у російській федерації, а потім вирішила відвідати свою дочку, яка проживає в Європі. Буквально на латвійському кордоні її було заарештовано, депортовано в Україну і відразу терміново засуджено на 15 років», — сказав Барбашов.

Нагадаємо, у березні поточного року президент України Володимир Зеленський підписав закон про колаборантів, який передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з владою РФ. Максимальне покарання становить до 15 років.

Також передбачено заборону на зайняття державних посад або посад у місцевих органах влади на 15 років та інші стягнення, наприклад, ліквідація юридичних осіб.

Відповідний законопроект було ухвалено Верховною Радою 3 березня.

Нагадаємо, раніше СБУ показали, що знайшли у зрадників, які чекали на прихід ворога.

Також повідомлялося, що зрадниці підказували окупантам, як бомбити пологові будинки та школи.

Крім того, Politeka.net писала, що рідний брат відомого зрадника України після суду записав відеозвернення із проханням про допомогу.