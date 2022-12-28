Большими неприятностями закончилась поездка «помощницы главы одного из сельсоветов» Херсонской области в Латвию.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на так называемого «главу администрации» оккупационных властей Снигиревского района Юрия Барбашова, женщина поехала в Латвию, желая навестить дочь.

До этого «помощница главы одного из сельсоветов» сотрудничала с россией и эвакуировалась из подконтрольной Украине части региона.

«Одна из эвакуировавшихся с нами помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, побыла некоторое время в российской федерации, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована в Украину и тут же в срочном порядке осуждена на 15 лет», — сказал Барбашов.

Напомним, в марте текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборантах, предусматривающем уголовную ответственность за сотрудничество с властями РФ. Максимальное наказание составляет до 15 лет.

Также предусмотрен запрет на занятие государственных должностей или должностей в местных органах власти на 15 лет и другие взыскания, например ликвидация юридических лиц.

Соответствующий законопроект был принят Верховной Радой 3 марта.

Напомним, ранее СБУ показали, что нашли у предателей, которые ждали прихода врага.

Также сообщалось, что предательницы подсказывали оккупантам, как бомбить роддома и школы.

Кроме того, Politeka.net писала, что родной брат известного предателя Украины после суда записал видеообращение с просьбой о помощи.