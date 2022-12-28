Как сообщают российские СМИ со ссылкой на так называемого «главу администрации» оккупационных властей Снигиревского района Юрия Барбашова, женщина поехала в Латвию, желая навестить дочь.
До этого «помощница главы одного из сельсоветов» сотрудничала с россией и эвакуировалась из подконтрольной Украине части региона.
«Одна из эвакуировавшихся с нами помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, побыла некоторое время в российской федерации, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована в Украину и тут же в срочном порядке осуждена на 15 лет», — сказал Барбашов.
Напомним, в марте текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборантах, предусматривающем уголовную ответственность за сотрудничество с властями РФ. Максимальное наказание составляет до 15 лет.
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Также предусмотрен запрет на занятие государственных должностей или должностей в местных органах власти на 15 лет и другие взыскания, например ликвидация юридических лиц.
Соответствующий законопроект был принят Верховной Радой 3 марта.
Напомним, ранее СБУ показали, что нашли у предателей, которые ждали прихода врага.
Также сообщалось, что предательницы подсказывали оккупантам, как бомбить роддома и школы.
Кроме того, Politeka.net писала, что родной брат известного предателя Украины после суда записал видеообращение с просьбой о помощи.