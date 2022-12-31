В Украине продолжаются военное положение и мобилизация. Работники Территориальных центров комплектования выдают повестки мужчинам от 18 до 60 лет. Украинское законодательство не запрещает вручать повестки в публичных местах. Однако есть ограничения по вызову мужчин в ТЦК. Об этом сообщает 24 канал.
Можно ли вызвать в военкомат по телефону
Юрист Дмитрий Дончак рассказал, что вызов в ТЦК в произвольной форме не несет юридическую силу для военнообязанных.
"Вызов в военкомат возможен только по повестке. При этом повестка должна быть вручена должным образом, то есть лично в руки, под личную подпись", – подчеркнул юрист.
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Он перечислил следующие ненадлежащие способы оповещения:
- отправка СМС-сообщений;
- отправка фото повестки в вайбер;
- вбрасывание повестки в почтовый ящик;
- вручение повестки родственникам или сожителям.
"Такие уведомления можно игнорировать, без каких-либо негативных последствий. За такое игнорирование нет ни уголовной, ни административной ответственности. Таким образом, если Вы после прохождения ВЛК не подписывали никаких повесток, то у вас нет оснований для волнения", – объяснил Дончак.
Кроме того, работники военкомата не могут объявить военнообязанного в розыск, даже если ему вручили мобилизационное распоряжение, то есть повестку на отправку в воинскую часть. По словам юриста, у них на это нет полномочий.
Кто может вручать повестки
Вручение повесток происходит только лично в руки определенными категориями служащих:
- непосредственно должностными лицами районного (городского) ТЦК и СП;
- органами местного самоуправления;
- руководителями предприятий, учреждений, организаций;
- ректорами, руководителями учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;
- владельцами домов.
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