У Нацполіції повідомили, що слід пам'ятати в новорічну ніч і на що звернути увагу.

31-го та 1-го січня комендантську годину скасовувати не будуть, також на вулицях мають патрулювати не лише поліцейські, а й бійці Національної гвардії – порушників затримуватимуть згідно із законом. Про це повідомила прес-секретар голови Національної поліції Мар'яна Рева.

"Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їх документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи", - сказала вона в ефірі телемарафону.

Люди, які порушили комендантську годину, можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення комендантської години.

Також українцям нагадують, що піротехнічні засоби та їх реалізація, їх використання практично на всій території України суворо заборонені. Поліція реагуватиме на випадки святкування петард та салют.

У Київській області також підтвердили запровадження заборони на реалізацію та використання піротехнічних засобів під час військового стану. Заборонено також феєрверки, петарди, салюти, хлопавки.

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У Мінекономіки вважають, що заміна 50 мільйонів лампочок розжарювання зможе заощадити роботу одного реактора потужністю 1 МВт.

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