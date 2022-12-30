Выплату пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц в 2023 году продолжат автоматически. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По результатам совещания стороны, занимающие социальными выплатами, решили автоматически продлить начисление помощи на проживание ВПЛ.

"Для получения помощи на проживание ВПЛ не нужно будет предоставлять подтверждающие документы о своем материальном состоянии, поскольку получение этой помощи не зависит от полученного дохода и бессрочно", — заявили в Офисе омбудсмена.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, внутри перемещенные люди получили уже более 47 млрд. гривен на проживание.

Ранее мы писали, что в Минфине рассказали, когда украинцам ждать индексации пенсий. В государственном бюджете на 2023 год не предусмотрено повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума и пенсий. Однако, украинцы могут рассчитывать на индексацию пенсионных выплат. Скорее всего, это произойдет весной. Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко. Министр подчеркнул, что наименее защищенные категории на сегодняшний день – это пенсионеры. Соответственно, государство будет искать способы поддержки пенсионеров.

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