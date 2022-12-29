В государственном бюджете на 2023 году не предусмотрено повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума и пенсий. Однако, украинцы могут рассчитывать на индексацию пенсионных выплат. Скорее всего, это произойдет весной. Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко.
Министр подчеркнул, что наименее защищенные категории на сегодняшний день – это пенсионеры. Соответственно, государство будет искать способы поддержки пенсионеров. Также он добавил, что вопрос о справедливости и восстановлении способности бюджетников получать достойные заработные платы следует обсуждать уже после победы в войне.
"Последствия любых решений по повышению заработных плат на данном этапе без имеющихся ресурсов для их обеспечения могут привести лишь к обесцениванию гривны, девальвации, инфляции и, соответственно, уменьшению покупательной способности этой же гривны", - сказал Марченко.
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В 2023 году бюджетом не предусмотрен плановый перерасчет пенсий, поскольку они привязаны к прожиточному минимуму, оставшемуся без изменений.
Так что пенсия в следующем году будет выглядеть так:
минимальная – 2 093 гривны (1 прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность);
максимальная – 20 920 гривен (10 прожиточных минимумов для потерявших трудоспособность).
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