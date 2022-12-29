В Минфине рассказали, когда украинцам ждать индексации пенсий в 2023 году.

В государственном бюджете на 2023 году не предусмотрено повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума и пенсий. Однако, украинцы могут рассчитывать на индексацию пенсионных выплат. Скорее всего, это произойдет весной. Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко.

Министр подчеркнул, что наименее защищенные категории на сегодняшний день – это пенсионеры. Соответственно, государство будет искать способы поддержки пенсионеров. Также он добавил, что вопрос о справедливости и восстановлении способности бюджетников получать достойные заработные платы следует обсуждать уже после победы в войне.

"Последствия любых решений по повышению заработных плат на данном этапе без имеющихся ресурсов для их обеспечения могут привести лишь к обесцениванию гривны, девальвации, инфляции и, соответственно, уменьшению покупательной способности этой же гривны", - сказал Марченко.

Размер пенсии в Украине

В 2023 году бюджетом не предусмотрен плановый перерасчет пенсий, поскольку они привязаны к прожиточному минимуму, оставшемуся без изменений.

Так что пенсия в следующем году будет выглядеть так:

минимальная – 2 093 гривны (1 прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность);

максимальная – 20 920 гривен (10 прожиточных минимумов для потерявших трудоспособность).

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