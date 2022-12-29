В Чернигове накануне праздников работники КП "АТП-2528" украсили новогодними огоньками два мусоровоза.

Об этом говорится на странице предприятия Facebook.

"Получилось "три в одном": и мусор забирает, и подсвечивает во дворах, и настроение создает" , - говорится в сообщении прессслужбы.

"Всегда знала, что мой город неординарный, но чтобы настолько";

"Кока-кола уже не та";

"Мусор убирается, мусор убирается!";

"Какой год такие и мусоровозы";

"Может, это хоть убережет невнимательных пешеходов. Мусоровозы их давят как тараканов", - комментируют в сети.

Также сообщалось, что Украина получила от Германии мощные генераторы – где они будут установлены.

Кроме того, Politeka.net писала о новом взрыве в Киеве.

Тем временем, украинцы требуют отменить плату за электроэнергию.