В Чернигове накануне праздников работники КП "АТП-2528" украсили новогодними огоньками два мусоровоза.
Об этом говорится на странице предприятия Facebook.
"Получилось "три в одном": и мусор забирает, и подсвечивает во дворах, и настроение создает" , - говорится в сообщении прессслужбы.
"Всегда знала, что мой город неординарный, но чтобы настолько";
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"Кока-кола уже не та";
"Мусор убирается, мусор убирается!";
"Какой год такие и мусоровозы";
"Может, это хоть убережет невнимательных пешеходов. Мусоровозы их давят как тараканов", - комментируют в сети.
Также сообщалось, что Украина получила от Германии мощные генераторы – где они будут установлены.
Кроме того, Politeka.net писала о новом взрыве в Киеве.
Тем временем, украинцы требуют отменить плату за электроэнергию.