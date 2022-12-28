На Закарпатской таможне за 11 месяцев этого года были зафиксированы 14 попыток незаконного перемещения товаров гумантирной помощи.

Товары, провозимые на таможню, намерено не декларировали или подавали содержащие ложные сведения документы, о чем сообщает "Закарпаття онлайн".

Всего незаконной «гуманитарки» планировали провезти на общую сумму 4,1 млн грн. Среди предметов правонарушения – одежда, обувь, медицинские препараты, продукты питания и даже скутер.

В ходе проверок были обнаружены значительные объемы непрерывного ввоза вещей и продуктов, которые перемещали грузовиками гуманитарной помощи. Такие товары были признаны гуманитарной помощью по декларативному принципу без принятия соответствующего решения специально уполномоченных государственных органов по гуманитарной помощи.

Проанализировав документы, таможенники выявляли высокий риск направления грузов гуманитарной помощи в адреса получателей без их согласия или без их ведома.

Массовый ввоз гуманитарной помощи без надлежащих документов моги использовать для размещения товаров этой же помощи не по назначению. Это также могло привезти к непоступлению таких товаров к лицам, которые действительно нуждаются.

Мы также писали, МВФ дал свой прогноз по экономике Украины на 2023 год, включая курс доллара.

Напомним, в Киеве установили главную елку страны, кадры: засияла желто-синими огнями.

Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.

Politeka.net также писала, что ситуация с электроэнергией резко изменится: появились обнадеживающие новости.