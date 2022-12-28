В Украине вступили в силу новые правила рыбалки, которые касаются нескольких важных изменений.

В этом месяце уже вступил в силу приказ Минагрополитики Украины «Об утверждении Правил любительского и спортивного рыболовства» от 19.09.2022 № 700. Известно, что в законе усовершенствовано правовое регулирование любительского, спортивного рыболовства и подводной охоты, об этом в Фейсбук проинформировали в Николаевском рыбоохранном патруле.

Так, теперь новые правила коснутся водных объектов в пределах природно-заповедного фонда, где любительское и спортивное рыболовство не противоречит режиму территорий и объектов ПЗФ. Суточная норма отлова на одного рыбака составляет 3 кг рыбы и 1 трофей;

Рыбаки должны иметь при себе средство для измерения массы и длины водных биоресурсов.

Запрещается вылов рыбы крючковыми, в том числе нахлыстовыми, донными, поплавковыми, зимними удочками, жерлицами (кружками) и спиннингами всех видов с использованием искусственной или природной приманки в случае, если общее количество крючков превышает семь единиц на одного рыбака.

В период нереста за пределами нерестилищ разрешается вылов рыбы с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой с берега.

Запрещается осуществлять подводную охоту в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда;

Во время подводной охоты запрещается использовать и находиться с подводным ружьем в заряженном состоянии ближе чем в 50 метрах от линии берега в местах общественного отдыха и других местах скопления людей;

Минимально разрешенные размеры водных биоресурсов изменились для: лещ (был 32см/стал 30см), сазан (был 35см/стал30 см), сом европейский (был 70см/стал 80 см), щука (была 35см/стала 50 см).

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