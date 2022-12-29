В Киевской области к "Армии восстановления" присоединились сотни человек.

Об этом сообщает в Telegram Киевская областная военная администрация.

К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта Армия восстановления в Киевской области уже присоединились 806 человек.

Они получают от 6700 гривен в месяц.

В ОВА напомнили, что в программе принимают участие украинцы, которые потеряли работу, однако хотят работать на экономическом фронте.

Вовлеченность в этот проект дает возможность безработному получать гарантированную минимальную заработную плату.

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. В Киевской области чаще всего людей привлекают к:

разбора завалов и восстановление жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий;

благоустройства и благоустройства территорий;

уборка мест накопления мусора.

Ранее сообщалось, что демографы бьют тревогу из-за падения рождаемости и эмиграции. Следующий 2023 год будет годом катастрофы для демографической ситуации в Украине.

Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птицы академик НАН Украины Элла Либанова во время презентации.

По ее мнению, потери населения из-за войны войны и связанные с ней миграционные процессы – катастрофические. Демограф считает, что к 2030 году население Украины может сократиться до 35 миллионов.

Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.

Также Politeka сообщала, как безопасно использовать электрообогреватели, правила от ГСЧС.

Как Politeka писала, какие продукты подготовить дома на случай длительного блэкаута.