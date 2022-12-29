Об этом сообщает в Telegram Киевская областная военная администрация.
К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта Армия восстановления в Киевской области уже присоединились 806 человек.
Они получают от 6700 гривен в месяц.
В ОВА напомнили, что в программе принимают участие украинцы, которые потеряли работу, однако хотят работать на экономическом фронте.
Вовлеченность в этот проект дает возможность безработному получать гарантированную минимальную заработную плату.
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Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. В Киевской области чаще всего людей привлекают к:
разбора завалов и восстановление жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий;
благоустройства и благоустройства территорий;
уборка мест накопления мусора.
Ранее сообщалось, что демографы бьют тревогу из-за падения рождаемости и эмиграции. Следующий 2023 год будет годом катастрофы для демографической ситуации в Украине.
Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птицы академик НАН Украины Элла Либанова во время презентации.
По ее мнению, потери населения из-за войны войны и связанные с ней миграционные процессы – катастрофические. Демограф считает, что к 2030 году население Украины может сократиться до 35 миллионов.
Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.
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