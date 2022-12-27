В январе 2023 года будет несколько магнитных бурь, которые могут повлиять на наше самочувствие.

Так, в первый месяц 2023 года ожидаются магнитные бури средней и слабой мощности, передает "ТСН".

Геомагнитная активность не будет значительной, а значит не должна вызвать сильного ухудшение самочувствия.

Но на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то могут вызвать лишь подавленное настроение или мигрень, а у кого-то обострение хронических болезней.

Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует знать о датах магнитных бурь, они ожидаются:

3-5 января — будет магнитная буря средней интенсивности.

10-12 января — слабая магнитная буря.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которым сказочно повезет к Новому году: неделя будет успешной.

Повезет под конец 2022 года, с 26 декабря по 1 января Льву, Скорпиону и Рыбам

Лев

Праздники у Львова пройдут максимально положительно. Прогнозируется много активности, дела будут решаться успешно, будет невероятный заряд энергии и энтузиазма, а также успехи ожидаются в профессиональной деятельности и романтических отношениях.

Скорпион

Неделя будет успешной также для Скорпионов. Они приблизятся к достижению ранее поставленных целей и мечтаний. Уверенность в себе поможет найти верный путь в своей жизни.

Рыбы

Особый нрав на праздничной неделе у Рыб будет в сфере работы и бизнеса. Для того чтобы закрепить успех, необходимо проявлять инициативу, быть уверенными в себе и рисковать.

Напомним, также сообщалось, планируется ли эвакуция жителей городов в случае полного блэкаута.

Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.

Также напомним, что ситуация в энергетике изменилась – "Укрэнерго" сообщило обнадеживающие новости.