До Нового года осталось совсем мало времени, многие придумывают подарки для близких заранее, старясь подобрать что-то, что будет не только полезным, но и принесет удачу.

Однако, есть также и те, кто выбирает подарок в последний день и спешит купить его чуть ли не на последних свободных минутах. При этом даже тогда следует выбирать с умом – важна не только фантазия и финансовые возможности, надо также знать, какие подарки предпочитает год кролика 2023, о чем написали в сети.

Подарок должен быть простым, но удобным и полезным. Также непрактичные вещи можно сразу убрать из списка, которые будут пылиться на полках годами.

Есть также и варианты подарков, которые следует избегать и не вручать их близким:

средства для душа, гели, шампуни, дезодоранты, масло декоративное.

духи, спреи и кремы.

часы, зеркала, полотенца.

набор ножей, столовые приборы, бритва.

портсигары, зажигалка и другие принадлежности для курения.

свечи, зеркала, деньги.

любые животные

В такой список можно добавить много различных мелочей. Однако, если вы пообещали подарить что-то из списка или домашнего питомца детям – от слов отказываться не стоит.

Мы также писали, очень часто перед каждым Новым годом астрологи делают различные прогнозы, рассказывают о планах на будущее для каждого из знаков зодиака, а также делятся советами.

К примеру, по мнению астрологов, есть несколько знаков зодиака, которые любят больше всех пошуметь на праздники и выпить алкоголь.

Овен оказался на первом месте. Рыбы занимают второе место среди любителей выпить. Львы любят быть в центре внимания.

Напомним, в Киеве установили главную елку страны, кадры: засияла желто-синими огнями.

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