Житель Киевской области "сдавал" оккупантам односельчан и отбирал у соседей машины.

Мужчину подозревают в госизмене. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, во время оккупации села Глебовка Вышгородского района местный житель добровольно перешел на сторону врага.

От российских военных он получил разрешение на передвижение по населенному пункту на своей машине, обозначив авто вражеской символикой, что позволило ему беспрепятственно проезжать вражеские блокпосты.

Вместе с вооруженными российскими военными мужчина заходил к жителям села, отбирал у них ключи от транспортных средств и присваивал автомобили.

Пособник оккупантов сдал российским военным жителя села, у которого было оружие.

"Оккупанты незаконно лишили его свободы и вывезли на территорию страны-агрессора, где он находится по настоящее время", - рассказали в Офисе Генпрокурора Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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