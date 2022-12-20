Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины.
По данным пограничников, священнослужителя с антиукраинской позицией разоблачили во время проверки автобуса, следовавшего из Харькова.
В телефоне церковного служителя нашли множество номеров российских операторов, переписку пророссийского характера и компрометирующие материалы российской пропаганды.
Задержанный 46-летний пассажир оказался иереем в Харьковской епархии.
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Пограничникам он рассказал, что едет в Киево-Печерскую лавру.
В переписке, найденной в его телефоне, священник называет украинцев бан***овцами, Россию – матушкой, а себя – чуть ли не мучеником.
Священника передали правоохранителям.
Ранее сообщалось, что жительница Одесской области собирала деньги для российских войск в Украине.
Предательница организовала сбор денег на нужды группировок РФ, воюющих против ВСУ на южном и восточном фронтах.
Для сбора средств женщина размещала сообщения о сборах в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Она призвала поддержать захватчиков и помочь им в материально-техническом обеспечении.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в рамках проведения контрдиверсионных мероприятий.
Напомним, у депутата российской Госдумы нашли 11 квартир в Киеве: "в ходе обысков были обнаружены...".
Также сообщалось, приказывал уничтожить украинскую символику и перейти на стандарты РФ: "директора" школы задержали на Харьковщине.
Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.