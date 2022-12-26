Указ о назначении №880/2022 опубликован на сайте Офиса президента. СМИ сообщают, что до сих пор Олеся Илащук позиционировала себя как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.
Новая посол уже успела поучаствовать в общем совещании послов Украины, которое проходило 22-25 декабря в Киеве и Николаеве.
На ее странице в Facebook говорится, что она окончила исторический факультет Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича и является клиническим психологом, системно-семейным терапевтом, гештальт-терапевтом.
Также указано, что Илащук училась в ВОППГП "Украинский Гештальт Институт" и в HRD Antwerp в Бельгии, изучала курс МВА в Бизнес-школе МИМ.
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С 2010 по 2015 год новоназначенная посол занимала должность руководителя в ювелирной компании "Джемма", передает "Обозреватель".
До октября 2021 года она также была соучредительницей компании
А после 2015 года по ноябрь 2016 года Олеся Илащук руководила ООО "ДИДЖИТАЛ-ПК ЛТД", которое занималось оптовой торговлей компьютеров и программным обеспечением.
Напомним, также сообщалось, планируется ли эвакуция жителей городов в случае полного блэкаута.
Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.
Также напомним, что ситуация в энергетике изменилась – "Укрэнерго" сообщило обнадеживающие новости.