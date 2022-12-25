Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Служба безопасности Украины задержала в Чернобаевке вражеского приспешника, который расквартировал в поселке оккупантов. Он работал по указанию гауляйтера Юрия Турулева.
После освобождения поселка злоумышленник планировал скрыться в стране-агрессоре. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно установили его местонахождение и задержали.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Ранее Служба безопасности Украины задержала преступника, который сотрудничал с российскими оккупантами и навел ракетный удар по школе и больнице в Лимане.
Преступник занимался передачей координат объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений на территории Лимана. Данные оккупанты использовали для подготовки и проведения массированных ракетных ударов по городу.
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