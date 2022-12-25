Магнитная буря продлится с понедельника 26 декабря по четверг 29 декабря, предупреждает погодный сайт Gismeteo.

Активность 26-28 числа будет высокой, а буря 29 декабря будет слабой. Затем после однодневного перерыва активность Солнца снова вырастет, слабая магнитная буря ожидается в воскресенье 31 декабря.

Ранее сообщалось, что синоптик Станислав Щедрин рассказал, когда в Украине ожидать сильных морозов.

Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что по его прогнозу с началом третьей декады декабря и до конца месяца в Украине установится переменная погода.

"На рождественско-новогодние праздники погода будет такой же, как и в прошлом году — без больших морозов, малоснежная, преимущественно теплая, с дождями", — прогнозирует Щедрин.

По словам Щедрина, сильные морозы в Украину придут уже начиная со следующего месяца.

Их следует ожидать во второй половине января и начале февраля.

При этом это будут кратковременные периоды похолодания до -15 -20 градусов по Цельсию.

Синоптик добавил, что 2023 год сможет порадовать ранней весной.

Напомним, украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать без света.

Также сообщалось, хотят ли украинцы, выехавшие за границу, возвращаться.

Кроме того, Politeka.net писала, что Украину после снегопадов зальет, детали прогноза.