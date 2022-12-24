Местные власти уже сделали заявление, что никаких угроз в городе якобы нет. То же самое подтвердили журналистам и в городском МЧС.

"Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается. Приносим извинения всем, для кого подобная тренировка вызвала беспокойство. Будьте уверены, можно сохранять спокойствие", - сообщили в мэрии города.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ заработала сирена воздушной тревоги, жителей призвали не паниковать.

Как сообщают местные Telegram-каналы, людей просят сохранять спокойствие и предупреждают, что подобные мероприятия будут продолжаться каждый день.

"Напомним, что со 2 декабря 2022-го по 24 января 2023-го ежедневно в 14:30 будут проверять уличные громкоговорители и электромеханические сирены. Просим вас сохранять спокойствие. Эта проверка регулярно проводится в областном центре из года в год", – говорится в сообщении.

Напомним, выяснилось, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться: "Мы ясно понимаем...".

Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.

Также напомним, что ситуация в энергетике изменилась – "Укрэнерго" сообщило обнадеживающие новости.