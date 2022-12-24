В российском Нижневартовске установили ледовые фигуры по мотивам русских сказок.

Ледовые фигуры напугали местных жителей. "Снегурочка", в которой россияне увидели гибрид Халка с местным мэром удивила жителей больше всего.

За "новогоднюю сказку" местные власти заплатили 10 миллионов рублей.

"Самая суровая снегурочка, которую вы когда-либо видели. Эту "красавицу" вылепили, а точнее вырезали из куска льда, в Нижневартовске. Вместе с другими снежными скульптурами она стоит на одной из площадей города и немного пугает прохожих. Снегурочка телекомпании ОТ", – комментирует один из популярных российских Telegram-каналов.

Россияне снегурочку не оценили. В соцсетях они называют ее "строгой сибирской снегурочкой", "Дедом Снегирем", "Снегурочкой-Халком".

Ранее российский депутат получил 15-летний тюремный срок в Украине.

Согласно материалам дела, депутат нижней палаты российского парламента во время голосования 15 февраля этого года поддержал определение госдумы о признании "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

22 февраля Майданов проголосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Россией и террористическими группировками "ЛДНР".

В СБУ считают, что такими действиями депутат помог реализовать планы кремля по захвату украинских территорий.

Шевченковский районный суд Черновцов признал вину Майданова доказанной и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Решение было принято заочно, поскольку ныне осужденный находится в России.

Напомним, у депутата российской Госдумы нашли 11 квартир в Киеве: "в ходе обысков были обнаружены...".

Также сообщалось, приказывал уничтожить украинскую символику и перейти на стандарты РФ: "директора" школы задержали на Харьковщине.

Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.