В селе Арламовская Воля Яворивского района Львовской области в среду, 21 декабря, произошло смертельное ДТП, в котором погиб мужчина и его 8-летняя дочь.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным следствия, на железнодорожном переезде столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и пассажирский поезд "Запорожье-Перемышль".

На месте аварии погиб 37-летний водитель автомобиля и его 8-летняя дочь. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Продолжается следствие.

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