Гороскоп на зимние праздники 2023 года расскажет о четырех знаках Зодиака, жизни которых ждут кардинальные изменения.

Кого-то из зодиакальных представителей ожидает невероятно удачный праздничный сезон. Эти люди будут отдыхать на всю катушку и веселиться. Как пишет stylecaster, по словам астрологов, счастливым встреча Нового года 2023, Рождества и других зимних праздников будет для четырех знаков Зодиака.

Так, в этот период могут осуществятся заветные мечты - Девы, Стрельцов, Козерога и Рыб.

Девы: праздники принесут в жизнь Дев положительные изменения, веселье, романтику и удовольствия. А еще может вернутся кто-то из бывших, не отрицаем, что именно с ним может произойти заветный поцелуй.

Стрельцы: это время приключений и дурачеств. Учитывая ретроградное движение Марса помните, что даже если что-то пойдёт не так и расстроит вас, позже все может обернуться вспять.

Козероги: ближе к Рождеству вы почувствуете себя более уверенно и энергично, но и будете готовы к трудностям. Если кто и может справиться с холодом, так это Козероги.

Рыбы: вас ждет прекрасное и вселяющее уверенность открытие в праздничный сезон. Рыбы смогут полностью принять себя, что привлечет людей, которые готовы любить вас и ценить без зависти. Пришло время обрести независимость и смелость быть собой

Напомним, внезапно сгорела церковь Святителя Николая Чудотворца, построенная в XIX веке: кадры с места ЧП.

Также сообщалось, СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП: что нашли во время обысков.

Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.