Несмотря на продолжающиеся войны и экономические, социальные и энергетические проблемы, 78,5% наших граждан оптимистично оценивают будущее Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как сообщили социологи, несмотря на полномасштабную войну и вызванные ею социальные, экономические и энергетические проблемы:

78,5% опрошенных оптимистично оценивают будущее Украины,

опрошенных оптимистично оценивают будущее Украины, 88% – будущее их общества.

Результаты соцопроса показали, что в Украине сформировалось устоявшееся положительное отношение и большие ожидания от "предложенной децентрализованной модели местного самоуправления, когда большинство вопросов решаются в общинах", отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода.

Исследование проведено Киевским международным институтом социологии в октябре-ноябре 2022 года.

В общей сложности было спрошено 2000 респондентов по всеукраинской выборке путем телефонного интервью.

Напомним, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.

Politeka.net также писала, что ситуация с электроэнергией резко изменится: появились обнадеживающие новости.