Несмотря на продолжающиеся войны и экономические, социальные и энергетические проблемы, 78,5% наших граждан оптимистично оценивают будущее Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Как сообщили социологи, несмотря на полномасштабную войну и вызванные ею социальные, экономические и энергетические проблемы:
- 78,5% опрошенных оптимистично оценивают будущее Украины,
- 88% – будущее их общества.
Результаты соцопроса показали, что в Украине сформировалось устоявшееся положительное отношение и большие ожидания от "предложенной децентрализованной модели местного самоуправления, когда большинство вопросов решаются в общинах", отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода.
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Исследование проведено Киевским международным институтом социологии в октябре-ноябре 2022 года.
В общей сложности было спрошено 2000 респондентов по всеукраинской выборке путем телефонного интервью.
Напомним, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.
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