В Польше посчитали, сколько украинцев находится в стране с видом на жительство в связи с работой и войной.
Об этом сообщает portalsamorzadowy.pl .
Наибольшую группу иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, составляют украинцы – это 1 млн 360 тысяч человек. В общем, право на длительное пребывание в этой стране имеют 1,66 млн иностранцев.
По словам спикера Управления по делам иностранцев Якуба Дудзяка, основанием для пребывания большинства иностранцев является временная защита в соответствии с решением Совета ЕС в связи с массовым наплывом беженцев из Украины.
"Сейчас это 954 тысячи человек, в том числе – 950 тысяч граждан Украины", - сообщил он.
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В прошлом году вид на жительство в Польше получили всего 190 тысяч украинцев.
С началом войны право на жительство в этой стране получили граждане Украины и иностранцы с видом на жительство в Украине, прибывшие с 24 февраля 2022 года. Для этого достаточно оформить номер PESEL. 90% зарегистрировавшихся в Польше на этом основании – женщины и дети.
По данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала войны в Польше статус временной защиты получили 1 млн 529 тысяч человек из Украины. А границы этой страны пересекли на въезд 8 млн 189 тысяч человек, на выезд в Украину – более 6 млн. человек.
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