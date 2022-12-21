Сегодня в ГСЧС Закарпатья сообщили о чрезвычайном происшествии на Береговщине, что привело к трагедии.

В с. Медяница Каменской тергромады вечером 20 декабря произошел пожар в жилом доме.

В нем находились трое взрослых и семь детей. В службе рассказывают, что первым очнулся 22-летний сын владелицы и бросился искать и выносить на воздух детей. Из-за быстрого распространения огня по комнатам ему удалось спасти младшую сестру и четырех племянников.

На место пожара оперативно приехали спасатели и медики, вызванные соседями. Огонь успел охватить весь дом.

В результате пожара погибли 50-ти и 26-летняя женщины, а также двое малолетних детей, которым было 2 и 1 года. Их тела обнаружили спасатели во время тушения пожара.

Пострадавшие пять детей от 6 до 10 лет госпитализированы в больницу с различными ожоговыми травмами и отравлением.

Начато следствие, правоохранители будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

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