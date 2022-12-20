Мужчину, который в 2014 году поднял российский флаг в Харькове, задержала СБУ.

Как сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 20 декабря, харьковчанин выступал перед камерами пропагандистов рф и агитировал к изменению границ границы Украины и захвату государственных органов.

«Когда попытки Москвы захватить город провалились, злоумышленник решил «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия. Для этого соблюдались меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали», – говорится в сообщении.

Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили:

русские флаги и георгиевские ленты;

снайперскую винтовку с оптикой;

самозарядную винтовку Z-10;

патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Ранее в Киевской области был задержан пророссийский священник из Харькова.

По данным пограничников, священнослужителя с антиукраинской позицией разоблачили во время проверки автобуса, следовавшего из Харькова.

В телефоне церковного служителя нашли множество номеров российских операторов, переписку пророссийского характера и компрометирующие материалы российской пропаганды.

Задержанный 46-летний пассажир оказался иереем в Харьковской епархии.

Пограничникам он рассказал, что едет в Киево-Печерскую лавру.

Священника передали правоохранителям.

Напомним, у депутата российской Госдумы нашли 11 квартир в Киеве: "в ходе обысков были обнаружены...".

Также сообщалось, приказывал уничтожить украинскую символику и перейти на стандарты РФ: "директора" школы задержали на Харьковщине.

Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.