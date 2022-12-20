Так, 7 декабря польским полицейским поступило сообщение о мужчине с окровавленной шеей и без признаков жизни, который лежит на тротуаре.
Патрульные выехали в указанное место. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать мужчину, получившего два колото-резаных ранения в области шеи.
Затем его доставили в больницу, где он умер, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.
Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 43-летний гражданин Украины.
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Украинца с огромной суммой наличных денег задержали в Польше: "в холодильнике находился..."
Собранные данные позволили установить личность злоумышленника в течение нескольких дней. Им оказался 39-летний украинец, некоторое время находившийся в Польше.
Мужчина признал свою вину. Как он объяснил, он не задумываясь и не колеблясь, ударил своего знакомого ножом, поскольку тот не хотел отдавать ему телефон.
Ранее сообщалось, что польские пограничники задержали украинца с огромной суммой наличных денег.
Мужчина пытался перевезти через украинско-польскую границу большую сумму денег. Нарушителя задержали польские пограничники.
Сообщается, что украинец пытался вывезти в Польшу 200 тысяч евро.
Сотрудники Подкарпатского управления национальных доходов остановили для детального осмотра въезжавший в Польшу из Украины туристический автобус.
"При осмотре транспортного средства было обнаружено, что в холодильнике, кроме продуктов, находится пакет, завернутый в темную фольгу. Оказалось, что в нем 200 тысяч евро", — говорится в сообщении.
Один из водителей признал себя виновным в незаконной перевозке денег. Против мужчины возбуждено уголовное производство.
Напомним, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.
Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.
Politeka.net также писала, что ситуация с электроэнергией резко изменится: появились обнадеживающие новости.