В Польше 39-летний украинец напал на своего соотечественника из-за того, что тот не хотел отдавать ему телефон.

Так, 7 декабря польским полицейским поступило сообщение о мужчине с окровавленной шеей и без признаков жизни, который лежит на тротуаре.

Патрульные выехали в указанное место. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать мужчину, получившего два колото-резаных ранения в области шеи.

Затем его доставили в больницу, где он умер, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.

Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 43-летний гражданин Украины.

Собранные данные позволили установить личность злоумышленника в течение нескольких дней. Им оказался 39-летний украинец, некоторое время находившийся в Польше.

Мужчина признал свою вину. Как он объяснил, он не задумываясь и не колеблясь, ударил своего знакомого ножом, поскольку тот не хотел отдавать ему телефон.

Ранее сообщалось, что польские пограничники задержали украинца с огромной суммой наличных денег.

Мужчина пытался перевезти через украинско-польскую границу большую сумму денег. Нарушителя задержали польские пограничники.

Сообщается, что украинец пытался вывезти в Польшу 200 тысяч евро.

Сотрудники Подкарпатского управления национальных доходов остановили для детального осмотра въезжавший в Польшу из Украины туристический автобус.

"При осмотре транспортного средства было обнаружено, что в холодильнике, кроме продуктов, находится пакет, завернутый в темную фольгу. Оказалось, что в нем 200 тысяч евро", — говорится в сообщении.

Один из водителей признал себя виновным в незаконной перевозке денег. Против мужчины возбуждено уголовное производство.

Напомним, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.

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