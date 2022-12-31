2023 год будет годом Черного Водяного Кролика - этот знак, любящий гармоничные цвета.

Эксперты рассказали, в каких цветах нужно встречать Новый 2023 год.

Фиолетовый

Фиолетовый может быть светлых и темных оттенков. Также голубой и синий

Черный цвет – символ нового года

Черный цвет – один из самых актуальных цветов, потому что Новый 2023 год будет годом Черного Кролика.

Надевайте сдержанные черные платья или одежду с блестками.

Ранее украинцам рассказали, в какие дни нужно ставить новогоднюю елку, чтобы было благополучие.

Выяснилось, что не все даты считаются удачными.

21 декабря (День зимнего солнцестояния)

В самый короткий день года можно поставить елку. Раньше именно в зимнее солнцестояние начинался новый год и новый жизненный цикл. Елки символизировали непрерывность природного цикла.

24 декабря

По католической традиции, елку начинают украшать за несколько часов до праздничной трапезы на Сочельник. Каждый член семью должен повесить на веточку дерева по украшению, чтобы она символизировала семейное родство.

31 декабря

Перед празднованием светского Нового года все желающие по традиции могут украсить елку. После этой даты ставить новогоднее поздно.

Неудачные дни для украшения новогодней елки

Плохая дата для установки праздничного дерева – 22 ноября. Сообщается, этот день зима вступает в свои права, и он энергетически "темный".

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