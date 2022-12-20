Российские местные паблики пишут о том, что снаряд попал в подстанцию в приграничном с Украиной Шебекино (Белгородская область).

После этого начались перебои с электричеством и подачей воды.

"Нарушено электроснабжение, снаряды попали по складским помещениям на территории промзоны", — сообщил губернатор Гладков.

Местные публикуют фото чёрного дыма, который видно из любой точки Шебекино.

Напомним, ранее стало известно, что в результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

Предварительно было известно о двух пострадавших.

Минувшей ночью столица выдержала несколько волн атак иранских «Shahed». В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА.

Всего в ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину 30 дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131».

Как и в прошлый раз ударные БПЛА запущены с восточного побережья Азовского моря.

Силами ПВО уничтожено тридцать "шахедов".

Добавим также, что ранее в Укрэнерго предупредили о длительном отключении света 19 декабря по всей стране. По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощностей и, кроме того, усугубляют ситуацию минусовые температуры, которые пришли в Украину вместе с зимой.

Напомним, в Крыму новые взрывы, появились подробности.

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.