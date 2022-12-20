После этого начались перебои с электричеством и подачей воды.
"Нарушено электроснабжение, снаряды попали по складским помещениям на территории промзоны", — сообщил губернатор Гладков.
Местные публикуют фото чёрного дыма, который видно из любой точки Шебекино.
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Напомним, ранее стало известно, что в результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
Предварительно было известно о двух пострадавших.
Минувшей ночью столица выдержала несколько волн атак иранских «Shahed». В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА.
Всего в ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину 30 дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131».
Как и в прошлый раз ударные БПЛА запущены с восточного побережья Азовского моря.
Силами ПВО уничтожено тридцать "шахедов".
Добавим также, что ранее в Укрэнерго предупредили о длительном отключении света 19 декабря по всей стране. По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощностей и, кроме того, усугубляют ситуацию минусовые температуры, которые пришли в Украину вместе с зимой.
Напомним, в Крыму новые взрывы, появились подробности.
Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.
Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.